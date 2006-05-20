Україна і Австралія підписали СОТ-протокол

Завершено двосторонні переговори між Україною і Австралією і підписано Протокол про доступ на ринки товарів і послуг у рамках вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

У повідомленні наголошується, що підписання цього протоколу, яке відбулося 19 травня, є суттєвим кроком до завершення процесу вступу України до СОТ. Цей документ став результатом одного з найтриваліших двосторонніх переговорних процесів.

У протоколі серед іншого передбачено умови доступу на ринок цукру, які пропонувалися українською стороною. Таким чином, збережено баланс інтересів учасників ринку цукру в Україні.

Від України протокол підписав заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня В.П’ЯТНИЦЬКИЙ заявляв, що Україна планує в першій половині червня повністю завершити переговорний процес щодо вступу до СОТ.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами-членами Робочої групи з питань розгляду заявки України на вступ до СОТ було розпочато в 1997 році.

Світову організацію торгівлі, яка замінила GATT, було створено в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, що їх було розпочато в 1946 році.

Нині до складу СОТ входить 150 держав.