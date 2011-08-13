З Німеччини до України екстрадували перевізника нелегалів

З Німеччини до України екстрадовано організатора незаконного переправлення нелегалів, який п`ять років переховувався від правосуддя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Волинській області, зловмисник разом із спільником – громадянином України влітку 2006 року намагався переправити до Республіки Польща двох мігрантів з Молдови.

Злочинці супроводжували нелегалів від моменту приїзду до Києва, забезпечували їх житлом і харчуванням, придбали квитки на потяг до Варшави та надали підроблені паспорти для перетину кордону. 23 червня того ж року правоохоронці затримали зловмисників та нелегалів при спробі виїзду за кордон на залізничній станції «Ягодин».

Слідчими УСБУ у Волинській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.3. ст.358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

У 2007 році вироком Любомльського районного суду Волинської області громадянина України засуджено до трьох років позбавлення волі, а громадянина Вірменії, який переховувався від правосуддя за межами України, було оголошено в міжнародний розшук.

У лютому цього року правоохоронними органами ФРН зловмисника було затримано.