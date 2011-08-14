Шахраї за два роки обікрали аграріїв кількох областей на 4 мільйони

Херсонська міліція знешкодила шахраїв, які в 2009-2010 роках обікрали аграріїв кількох областей на 4 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС у Херсонській області, до складу групи входило 5 чоловік.

Своїми діями злочинці завдали шкоди сільгосппідприємствам Донецької, Київської, Полтавської, Сумської і Херсонської областей. Лише по Херсонській області виявлено 27 фактів шахрайських дій фігурантів. Загальна сума збитків аграріїв становила більш як 4 млн. грн.

Схема виманювання грошей була простою: зловмисники розміщували в інтернеті оголошення про продаж сільгосппродукції. Кожному клієнту вони надсилали зразки, після чого покупці замовляли певний товар і перераховували їм кошти. Після одержання грошей шахраї не виходили на контакт і зникали.

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» (передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна).