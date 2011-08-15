За крадіжку 400 кг вугілля - півтора року в'язниці

У Донецькій області за крадіжку 400 кг вугілля з вантажного вагону на одній зі станцій 26-річного чоловіка засуджено на півтора року позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язів з громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці.

Згідно повідомлення, недавно суд виніс ухвалу з приводу затриманого раніше судимого чоловіка, який мешкає недалек станції Моспіно Донецької залізниці, який в лютому 2011 року вчинив крадіжку 400 кг вугілля з вантажного вагону, що стояв на одному з шляхів станції. Тоді, піднявшись по скобах на вагон, чоловік набрав вугілля в мішки, принесені з собою, після чого скинув їх у між колійний простір. Під час того, як він перевозив мішки до лісосмуги, його і затримали співробітники сектора кримінального розшуку по боротьбі із злочинними посяганнями на вантажі лінійного відділу міліції на станції Донецьк.

Кримінальну справу порушено за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка») і після розслідування направлено до суду на розгляд.

Суд, що відбувся, засудив зловмисника до одного року і шести місяців позбавлення волі.

У повідомленні зазначили, що перше свою судимість цей засуджений одержував за аналогічний злочин.