Черновецький провів прийом киян, запросивши на нього свою доньку

Сьогодні на площі біля мерії Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ провів прийом киян, запросивши до участі у ньому свою доньку Христину, яка знімала емоційну напругу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішня зустріч біля мерії була організована краще, ніж минулої суботи.

Площа відділялась від входу до мерії огорожею, яку охороняли представники Народної дружини. Для тих, хто прийшов на прийом, були встановлені спеціальні стільці та парасольки для захисту від сонця. Спеціально призначені люди підходили до прохачів з мікрофонами, у які вони розповідали про свої проблеми. Цього разу на зустріч прийшло близько 500 осіб. Як і минулого разу, на площі працювали юристи, які приймали письмові заяви від мешканців столиці.

Розпочавши свій прийом, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що апарат Київської міської державної адміністрації не може за тиждень відповісти на всі три тисячі заяв, які надійшли минулої суботи. Але при цьому він запевнив, що зараз всі працівники мерії залучені до роботи над заявами і що жодна з заяв не залишиться без розгляду.

Він попросив людей налаштуватися позитивно, тому що негативні емоції треба залишити в минулому, крім того, вони погано впливають на нього і він не зможе через це провести сьогодні півторагодинний прийом, оскільки «відчуває чуже горе». За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, саме для цього сьогодні він привів свою доньку, щоб вона була поряд, тримала його за руку і трішки знімала цю негативну напругу.

Мер повідомив, що приблизно половина заяв, поданих минулої суботи, стосувалася житлових питань, мешканці Києва просили роз’яснити їхні права. Кожний з них отримає окрему відповідь.

Він також повідомив, що минулого разу було подано багато заяв з проханням про матеріальну допомогу і це питання він вже обговорював зі своїм заступником Віктором ПАДАЛКОЮ, який займається фінансами. «Скоро цей фінансовий краник відкрутимо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, пообіцявши, що всі, хто звернувся, отримають допомогу.

Повертаючись до питання отримання квартир, він повідомив, що в Києві зараз на квартирній черзі стоїть 145 тис. сімей. «Обіцяю, що ніяких тусовок по чергах проводитися не буде. Тобто всі черги будуть стабільними. Ви їх будете контролювати. І я разом з вами», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, він розуміє, що житлове питання є найболючішим на сьогодні в столиці. Однак він зазначив, що «за один день ми ці питання вирішити не зможемо, нам необхідно повномасштабно приступити до будівництва комунального житла».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що дуже активно займається цим питанням і наведе порядок в чергах з виділенням квартир протягом трьох місяців.

Під час зустрічі виступили близько 50 киян. Більшість питань, які вони порушували, стосувалися житлових проблем.

Наприкінці зустрічі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що наступної суботи прийоми громадян відбудуться у районних адміністраціях міста. А він особисто буде виступати перед киянами на святкуванні Дня Києва, тобто 27 травня під мерією прийому не буде. При цьому він ще раз підкреслив, що все ж таки зустрічі ним особисто надалі будуть проводитися до того часу, поки районне керівництво не візьме під свій контроль всі проблеми в місті.