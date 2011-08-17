Донецька прокуратура захистила гуманітарну гімназію від міськради

Прокуратура міста Донецька опротестувала наказ Управління освіти Донецької міськради "Про планові показники наповнюваності класів і набору до класів на 2011-2012 навчальний рік", згідно з яким не був передбачений набір учнів до 5-го і 10-го класу Донецької класичної гуманітарної гімназії і відмовлено в цьому батькам.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області з посиланням на першого заступника прокурора міста Донецька Олега СЮСЯЙЛА.

За його словами, була проведена перевірка доводів, висловлених у колективному зверненні батьків, про відмову в прийомі заяв на участь їх дітей у наборі до 5-го і 10-го класу Донецької класичної гуманітарної гімназії. У заяві йшлося про те, що своїми діями посадовці Управління освіти Донецької міськради порушують права батьків на вибір загальноосвітнього навчального закладу і права їх дітей на освіту.

«Нами було встановлено, що наказ дійсно видано з порушеннями вимог чинного законодавства. Тому на вимогу прокуратури міста Донецька наказ був скасований», – сказав О.СЮСЯЙЛО. При цьому він додав, що «прийом документів до 5-го і 10-го класів гімназії відновлений, і зараз можна говорити з упевненістю, що 1 вересня діти цього навчального закладу сядуть за парти».