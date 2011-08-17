Голова районного суду потонув, випавши з моторного човна

Трагічно загинув голова Рівненського районного суду Віктор Лопацький.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, трагедія сталася 16 серпня на річці Прип’ять неподалік села Млини Зарічненського району.

Суддя В.Лопацький відпочивав там разом з членами своєї родини – братом та племінником. Усі троє поверталися на моторному човні з прогулянки річкою. Несподівано човен хитнуло і він перевернувся. Двоє із човна зуміли допливти до берега, суддя ж на очах у рідних потонув.

Згодом водолази знайшли тіло В.Лопацького.

За даним фактом прокуратурою Зарічненського району проводиться перевірка в порядку статті 97 КПК України, після її проведення буде прийнято процесуальне рішення.