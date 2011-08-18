Форум українських жіночих організацій розпочинається у Львові

18 серпня у Львові розпочне роботу Міжнародний форум українських жіночих організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, ця подія збере під одним дахом представників українських жіночих організацій з усієї України та з діаспори.

«Ця подія, ініціатором якого виступила Світова федерація українських жіночих організацій, є, без перебільшення, світового значення, бо сюди приїхали представниці з усіх країн, які є членами Федерації», - заявила директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Ірина КЛЮЧКОВСЬКА.

За даними організаторів форуму, очікується що до Львова прибудуть делегати від 18 українських жіночих організацій. Україну представлятимуть усі без винятку області.

У рамках форуму пройде науково-практична конференція «Український жіночий рух у сучасному світовому та українському вимірі».

Координатором підготовки форуму виступив Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».