Україна та Польща спростять візовий режим для вболівальників

Україна та Польща попередньо домовились про встановлення пільгового візового режиму для футбольних уболівальників під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 17 серпня у відомстві відбулися консультації з консульсько-правових питань на рівні керівників консульських служб зовнішньополітичних відомств України та Республіки Польща.

У ході консультацій були обговорені питання організації пропуску через українсько-польський державний кордон учасників фінальної частини Євро-2012, а також запровадження спільних консульських пунктів для надання допомоги громадянам.

Польська сторона, зокрема, поінформувала про заплановане спрощення порядку видачі віз для в’їзду українських вболівальників до РП - таким особам оформлюватимуться візи на підставі квитків на футбольні матчі. Строк дії віз визначатиметься в залежності від типу квитків (за кількістю матчів).

Керівники консульських служб обговорили міграційно-візову проблематику, стан українсько-польського співробітництва у консульській сфері, перспективи подальшої лібералізації візового режиму на двосторонньому рівні та в рамках ЄС, захист прав та інтересів громадян двох держав.

Вони констатували, що в цілому належне виконання польською стороною положень Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (консульськими установами Польщі в Україні у 2010 році було видано громадянам України найбільшу, у порівнянні з іншими державами-сторонами Угоди, кількість віз – 302 тис. 679, що становить близько 33% усіх віз, виданих на території України країнами-учасницями Шенгенської угоди). Водночас, за середньої кількості візових відмов посольств країн-членів ЄС, які є сторонами Угоди, на рівні 4% у 2010 р., відповідний показник для Польщі становив 2,9% - що є одним із найнижчих показників серед консульських установ шенгенських країн.

Керівники консульських служб надали також високу оцінку ефективній реалізації Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху. Відповідно до отриманих статистичних даних, за перше півріччя 2011 року громадянам України було видано 14 тис. 487 дозволів на перетин польського кордону.

У контексті подальшої лібералізації візового режиму для громадян України польській стороні було запропоновано розглянути питання скасування консульських зборів за оформлення довготермінових (національних) віз та передано на розгляд проект відповідної двосторонньої угоди.

Польська сторона задекларувала повну підтримку на політичному рівні зусиль України, спрямованих на подальше спрощення візового режиму з ЄС, та відзначила, що проведена в Україні робота у частині виконання відповідного Плану дій позитивно оцінюється Євросоюзом.

Представники МЗС Польщі заявили про готовність надати українській стороні будь-яку консультативну та технічну допомогу у виконанні заходів, передбачених Планом дій.