Усе готово до фіналу ”Євробачення-2006”

В Афінах все готово до фіналу музичного конкурсу "Євробачення-2006". У ньому візьмуть участь виконавці з 24 країн, у тому числі представниця України Тіна КАРОЛЬ. Вона виступить вісімнадцятою і виконає пісню «Show Me Your Love».

Глядачі, як передає ІТАР ТАСС, почали збиратися на закритій спортивній арені олімпійського комплексу в Афінах за дві години до початку шоу. Квитки було розпродано в перший день продажу 27 лютого всього за 15 хвилин. Найдорожчий квиток на фінальну частину конкурсу коштує 250 євро. Зал вміщує приблизно 14 тисяч осіб.

Початок о 22-00.