У Мукачевому 5 годин гасили пожежу на ринку
08:57, 22 серпня 2011Суспільство
2825 0
Силами шести відділень
У місті Мукачеве Закарпатської області пожежа пошкодила приватний ринковий торговий комплекс „Росвигівський”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа на ринку виникла 21 серпня о 15.20.
О 19.55 силами шести відділень Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Вогнем пошкоджено торгівельні місця комплексу на площі близько 1 тис. 80 м2. Причина пожежі та збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Закарпатській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter