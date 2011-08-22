У Мукачевому 5 годин гасили пожежу на ринку

У місті Мукачеве Закарпатської області пожежа пошкодила приватний ринковий торговий комплекс „Росвигівський”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа на ринку виникла 21 серпня о 15.20.

О 19.55 силами шести відділень Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Вогнем пошкоджено торгівельні місця комплексу на площі близько 1 тис. 80 м2. Причина пожежі та збитки встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Закарпатській області.