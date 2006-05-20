На Всеукраїнському ярмарку бджолярства...

Під гаслом “Солодке життя - кожному українцеві!» у Києві завершився 8-й щорічний ярмарок продукції бджолярства. У ньому взяли участь понад 200 пасічників з усіх областей України.

Як передає «5-й канал» до пасічників завітав і Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Вони кажуть, що з В.ЮЩЕНКОМ спілкуються щороку, бо бджільництво - давня пристрасть Президента. Його поради слухають уважно.

На виставці можна було купити мед, прополіс, маточне й трутневе молочко і навіть живих бджіл. Проте мед і медовуху купували найбільше. Бджолярі цим не здивовані, бо вважають продукти бджільництва цілющими. Навіть у поєднанні з горілкою. Свій рецепт лікування є у кожного пасічника.

Ярмарки – це єдиний спосіб добре продати свою продукцію, адже, як нарікають бджолярі, мед сьогодні не в пошані. У промисловості його цінують менше цукру. Тому більше як 5 гривень за кілограм не дають.

На суттєву допомогу держави пасічники поки що не розраховують. Єдина надія у них на пивоварів та кондитерів, оскільки попит на медові торти і пиво останнім часом помітно зріс.