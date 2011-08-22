За хабарі затриманий голова призовної медкомісії

В Черкаській області правоохоронці затримали під час одержання хабаря голову медичної призовної комісії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в Черкаській області, підставою для перевірки службової діяльності голови медичної призовної комісії стала оперативна інформація про вимагання ним хабарів від громадян за сприяння в оформленні та видачі документів щодо непридатності юнаків до проходження строкової військової служби у лавах Збройних сил України.

Голова медичної призовної комісії вимагав 400 дол. за довідку про хворобу, яка не дає можливості молодій людини служити в армії. При передачі цих грошей зловмисника було затримано.

Прокуратурою області стосовно нього порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Також у процесі реалізації оперативних матеріалів правоохоронці викрили злочинну діяльність сільського голови однієї з сільських рад Смілянського району Черкащини. Сільський голова вимагав хабарі від громадян за сприяння в отриманні необхідних дозвільних документів в контролюючих органах для облаштування та відкриття торгівельних об’єктів на території селища.

В період з червня по серпень 2011 року він вимагав від громадянина як хабар грошові кошти в сумі 900 грн. та 300 дол. за сприяння в отриманні необхідних дозвільних документів для облаштування та відкриття громадянином торгівельного об’єкту. Під час отримання коштів зловмисник був затриманий. Прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.