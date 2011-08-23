«Альтернативні» акції у Севастополі суд заборонив з подачі міліції

Окружний адміністративний суд Севастополя, розглянувши позов Гагарінської райдержадміністрації міста, заборонив місцевій партійній організації ВО «Батьківщина» проводити до Дня Незалежності України урочистий мітинг на площі перед пам`ятником Тарасу Шевченку і покладати квіти до монумента.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськорганізації партії.

Як заявив перший заступник голови міської організації «Батьківщини» Микола ІВАНЮК, «рішення влади про заборону проведення мітингу, приуроченого до двадцятої різниці з дня проголошення Незалежності України, викликає здивування і обурення. У Севастополі подібне відбувається вперше за всі минулі роки. Невже Партія регіонів настільки боїться власного народу, що навіть у такий знаменний день, «закривається» судовими рішеннями і забороняє людям проводити урочисті заходи, порушуючи їх конституційні права?».

На думку М.ІВАНЮКА, «з такою політикою нинішньої влади наша держава все далі і далі відходить від демократичних цінностей і ставить під сумнів інтеграцію України до європейського співтовариство. Подібну політику засуджують державні лідери і громадськість від Москви до Вашингтона. Але Україна - це наша країна, і ми боротимемося за її демократичний шлях розвитку».

У повідомленні наголошується, що у «Батьківщині» «сподіваються побачити, як севастопольські «регіонали» протягом тривалого часу святкуватимуть День Незалежності України біля пам`ятника Тарасу Шевченку і звеличуватимуть великого борця за українську державність».

Окружний адміністративний суд Севастополя у своїй постанові послався на ч. 5 ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до чого суд задовольняє вимоги позивача на користь національної безпеки і громадського порядку, у разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, демонстрацій або інших зборів може створити реальну небезпеку безладів або злочинів, загрозу здоров`ю, правам і свободам людей.

Крім того, суд взяв до уваги те, що начальник УМВС України у місті Севастополі попросив голову Севастопольської МДА звернутися до судових органів з метою обмежити проведення будь-яких масових заходів на території міста, не передбачених планом святкування Дня Державного прапора України і 20-ї річниці Незалежності України в період з 19 до 28 серпня, «оскільки УМВС у місті Севастополі не вистачить ані людських, ані матеріальних ресурсів забезпечити громадський порядок, безпеку населення та інші права громадян».