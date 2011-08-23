«Альтернативні» акції у Севастополі суд заборонив з подачі міліції
Бо ніяких ресурсів не вистачить...
Окружний адміністративний суд Севастополя, розглянувши позов Гагарінської райдержадміністрації міста, заборонив місцевій партійній організації ВО «Батьківщина» проводити до Дня Незалежності України урочистий мітинг на площі перед пам`ятником Тарасу Шевченку і покладати квіти до монумента.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськорганізації партії.
Як заявив перший заступник голови міської організації «Батьківщини» Микола ІВАНЮК, «рішення влади про заборону проведення мітингу, приуроченого до двадцятої різниці з дня проголошення Незалежності України, викликає здивування і обурення. У Севастополі подібне відбувається вперше за всі минулі роки. Невже Партія регіонів настільки боїться власного народу, що навіть у такий знаменний день, «закривається» судовими рішеннями і забороняє людям проводити урочисті заходи, порушуючи їх конституційні права?».
На думку М.ІВАНЮКА, «з такою політикою нинішньої влади наша держава все далі і далі відходить від демократичних цінностей і ставить під сумнів інтеграцію України до європейського співтовариство. Подібну політику засуджують державні лідери і громадськість від Москви до Вашингтона. Але Україна - це наша країна, і ми боротимемося за її демократичний шлях розвитку».
У повідомленні наголошується, що у «Батьківщині» «сподіваються побачити, як севастопольські «регіонали» протягом тривалого часу святкуватимуть День Незалежності України біля пам`ятника Тарасу Шевченку і звеличуватимуть великого борця за українську державність».
Окружний адміністративний суд Севастополя у своїй постанові послався на ч. 5 ст. 182 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до чого суд задовольняє вимоги позивача на користь національної безпеки і громадського порядку, у разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, демонстрацій або інших зборів може створити реальну небезпеку безладів або злочинів, загрозу здоров`ю, правам і свободам людей.
Крім того, суд взяв до уваги те, що начальник УМВС України у місті Севастополі попросив голову Севастопольської МДА звернутися до судових органів з метою обмежити проведення будь-яких масових заходів на території міста, не передбачених планом святкування Дня Державного прапора України і 20-ї річниці Незалежності України в період з 19 до 28 серпня, «оскільки УМВС у місті Севастополі не вистачить ані людських, ані матеріальних ресурсів забезпечити громадський порядок, безпеку населення та інші права громадян».