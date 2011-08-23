Газета «День» запустила масштабний веб-проект - «Україна Incognita»

Щоденна всеукраїнська газета «День» до свого 15-ліття запустила масштабний веб-проект - «Україна Incognita».

Як повідомили УНІАН у виданні, інтернет-проект «Україна Incognita» - це продовження роботи «Дня» щодо вивчення та осмислення української історії - у віртуальному світі. Унікальний масив історичних та краєзнавчих матеріалів, які протягом 15 років публікувалися на сторінках газети, а також у виданнях Бібліотеки «Україна Incognita», переведено в електронний формат - і тепер вони доступні на сайті «Україна Incognita».

З моменту створення «День» одним із ключових своїх завдань вбачав реконструкцію правдивої української історії. Головний редактор видання Лариса ІВШИНА переконана, що саме наша історія є найпотужнішим джерелом української ідентичності. «Уважне «прочитання процесів», що відбувалися та відбуваються на пострадянському просторі, переконує мене в тому, що боротьба точиться не лише за ресурси, не лише за нафту й газ, а насамперед — за місце в історії», - зазначила вона.

Упродовж 15-ти років «День» у співпраці з видатними істориками, філософами, культурологами, краєзнавцями дослідив чимало суперечливих, маловідомих та взагалі невідомих епізодів нашого минулого. Сьогодні – це величезна база історичних матеріалів, архівних документів, фото, відтворених родоводів українських сімей.

Як зазначають у газеті, ще десять років тому було очевидно, що в українському суспільстві є запит на розуміння своєї історії. Це дало поштовх до видання у 2002 році книги «Україна Incognita» - першої із бібліотечної серії газети. Сьогодні Бібліотека «Дня» налічує одинадцять книг (чергова, дванадцята буде представлена на Форумі видавців у Львові вже цього вересня). Тексти, що увійшли до цих книг, залишаються актуальними сьогодні та, водночас, потребують нового прочитання. Тому масштабні напрацювання «Дня» відтепер виходять за межі паперового формату та поширюються на онлайн-простір.

На сайті «Україна Incognita» можна знайти вже традиційні для газети рубрики: «Історія і Я», «Маршрут №1», «Сімейний альбом України» (дослідження забороненої в радянські часи теми – історії українських родів та родин, яка має на меті реставрацію минулого України – через відтворення історій українських сімей).

Також вперше в українському Інтернет-просторі «День» створює віртуальний фонд найкращих музеїв України, що дасть змогу користувачам на власні очі побачити найкращі музейні експозиції країни.

Окрім того, на сайті «Україна Incognita» рубрики «TOP-книги, які варто прочитати», «Інтелектуальний календар», «Читачі «Дня» онлайн», «Полеміка», які доповнюватимуть загальний образ сайту та його ключову мету – формування неспотвореної історичної пам’яті українців.