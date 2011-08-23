СБУ порушила справу проти випущених на волю "терористів"

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом підготовки до скоєння теракту, публічних закликів до скоєння терактів і незаконного виготовлення вибухового пристрою членами низки екстремістських громадсько-політичних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, «23 серпня Слідчим відділом СБУ в Київській області порушено кримінальну справу за фактом підготовки до скоєння терористичного акту за статтями 14 і 258 Кримінального кодексу, за публічний заклик до скоєння терористичного акту за статтею 258-2 Кримінального кодексу і за незаконне зберігання і виготовлення вибухового пристрою - за статтею 263 Кримінального кодексу».

Як сказала М.ОСТАПЕНКО, в одному з приміщень, що належать Васильківській міській раді, було знайдено предмет, який за результатами експертизи визначено як готовий до використання саморобний вибуховий пристрій осколкової дії, начинений цвяхами, болтами, металевими предметами. За її словами, радіус ураження в результаті вибуху цього пристрою міг становити більш як 100 метрів.

Як відзначила М.ОСТАПЕНКО, затриманих у цьому приміщенні трьох осіб сьогодні вранці відпустили, проте це не звільняє їх від відповідальності, оскільки слідство триває.

За її словами, всі затримані є жителями Києва, і з вилучених у них матеріалів випливає, що вони мають відношення до організацій Соціал-національна асамблея і "Патріот України".

"Крім вибухового пристрою у них було знайдено величезну кількість листівок із закликами екстремістського характеру. На вилучених електронних носіях інформації є відео, де показано відпрацювання схеми блокування державних установ, схеми виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а в одній з тек навіть було відео з дитячою порнографією", - сказала прес-секретар СБУ.

Вона назвала "абсолютною маячнею" заяви затриманих, поширені в ЗМІ, про те, що вони не мають жодного відношення до знайдених доказів і їм їх нібито підкинули.

М.ОСТАПЕНКО підкреслила, що головним завданням СБУ є попередження терактів, відвернення загрози від громадян України і попередження можливих людських жертв, що і було зроблено. "Сподіваюся, що День Незалежності ми зустрінемо спокійно", - підкреслила вона.