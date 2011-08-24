Невідомий поранив трьох людей в офісі "Патріота України"
01:32, 24 серпня 2011Суспільство
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Злочин у Харкові
Троє людей постраждали в результаті стрільби в харківському офісі ГО "Патріот України", повідомляє "1+1".
Вогонь, прийшовши в офіс близько 19.00, відкрив невідомий. Між ним і співробітниками офісу спалахнув конфлікт. В результаті поранено троє людей, один - тяжко.
На місці працює міліція. Порушено кримінальну справу, поки що за статтею 296 "Хуліганство".
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