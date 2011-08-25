У Хмельницькому відкрився XII Міжнародний фестиваль моновистав

У Хмельницькому сьогодні відкрився XII Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння-2011».

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі візьмуть участь театри з України, Росії, Білорусі, Литви, Вірменії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Німеччини, Киргизстану та Естонії.

Фестиваль триватиме до 30 серпня, за це час глядачі зможуть переглянути 13 вистав.

Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» є єдиним українським фестивалем, що проходить за підтримки ЮНЕСКО.