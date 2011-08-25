Луганські прикордонники затримали громадянку Узбекистану з двома дітьми
23:53, 25 серпня 2011Суспільство
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Повідомляє Держприкордонслужба
Громадянку Узбекистану, яка незаконно перетнула державний кордон з боку Росії з двома неповнолітніми дітьми, затримали правоохоронці відділу прикордонної служби «Мілове».
Про це УНІАН повідомили у Відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби України.
Як пояснила 29-річна громадянка Узбекистану, вона намагалась потрапити до України в обхід пункту пропуску у зв’язку з відсутністю належно оформлених документів на дітей.
Стосовно затриманої складено документи адміністративного впровадження. Міру відповідальності кожного визначить суд.
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