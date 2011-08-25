Луганські прикордонники затримали громадянку Узбекистану з двома дітьми

Громадянку Узбекистану, яка незаконно перетнула державний кордон з боку Росії з двома неповнолітніми дітьми, затримали правоохоронці відділу прикордонної служби «Мілове».

Про це УНІАН повідомили у Відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби України.

Як пояснила 29-річна громадянка Узбекистану, вона намагалась потрапити до України в обхід пункту пропуску у зв’язку з відсутністю належно оформлених документів на дітей.

Стосовно затриманої складено документи адміністративного впровадження. Міру відповідальності кожного визначить суд.