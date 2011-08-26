Кабмін відновить дотації за екологічно чисте молоко

Кабінет міністрів України планує надавати виробникам дотації за екологічно чисте молоко, продане підприємствам для виготовлення продуктів дитячого харчування, у сумі 750 грн. за 1 тонну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства, проект відповідної постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін до розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2011 рік» вже схвалений Кабміном, і після доопрацювання набуде чинності.

За словами міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА, в документі враховані звернення регіонів щодо відновлення бюджетної дотації за екологічно чисте молоко.

«Таке рішення стимулюватиме сільськогосподарських товаровиробників до виробництва екологічно чистого молока, сприятиме забезпеченню виробників продуктів дитячого харчування сировиною і наповненню вітчизняного ринку високоякісними дитячими продуктами у достатніх обсягах», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він також зазначив, що скасування виплати дотації минулого року призвело до дуже скрутного фінансового стану виробників.

«Витрати на виробництво молока, яке використовується для виготовлення продуктів дитячого і дієтичного харчування, значно вище, адже воно засноване на органічному землеробстві. Тому наша принципова позиція - підтримувати таких виробників», - підкреслив керівник Мінагропроду.