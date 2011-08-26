Експерти: російські військові не мають підстав перебувати на маяках

Проблема кримських маяків не є компетенцією господарських судів, а має вирішуватись згідно з морським правом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло РУДЯКОВ.

На його думку, ця проблема не повинна бути настільки політизованою.

Якщо розглядати загалом, то, за словами експерта, маяки, які перебувають на території України, мають належати Україні.

П.РУДЯКОВ також зауважив, що проблема належності маяків не є компетенцією господарських судів, які ухвалювали рішення з цього приводу. Експерт зазначив, що “є морське право, згідно з яким має вирішуватись ця проблема”.

У свою чергу, заступник голови Спілки офіцерів України Євген ЛУПАКОВ нагадав, що у договорі про передачу в оренду об’єктів ЧФ РФ маяки взагалі не фігурують. За його словами, також немає жодного окремого договору про оренду маяків російською стороною.

За словами Є.ЛУПАКОВА, раніше на території маяків ніколи не було військових, натомість зараз там керують військові іноземної держави. “У міжнародній практиці це називається “окупація”, – сказав експерт.

На думку Є.ЛУПАКОВА, цю проблему не повинен вирішувати особисто міністр оборони України.

Він вважає, що українська влада має звернутися до міжнародного суду з вимогою, щоб “окупаційні російські війська залишили територію України”. Але для цього, за словами Є.ЛУПАКОВА, “потрібно, аби в Україні нарешті з’явилась українська влада, а нинішнє керівництво України саме не хоче вирішувати це питання”.