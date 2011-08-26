Тимченко: тіньова приватизація землі - наслідок мораторію на її продаж

«Скасування мораторію невигідне крупним агрохолдингам, котрим, з ухваленням закону про ринок землі, доведеться «втиснутися» в рамки антимонопольного законодавства. Невигідно це й іноземному капіталу, який рветься в Україну», - вважає голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО.

В інтерв’ю виданню «Дело» він розповів про те, чого чекати від майбутньої земельної реформи.

Так, за словами голови Держагентства земельних ресурсів, найголовніша її відмінність від ваучерної приватизації, яку усі критикують, - це те, що людям дали реальну власність, якою можна розпоряджатися і на якій заробляти гроші.

«З часів приватизації землі державні акти отримали близько 7 млн. осіб. І сама процедура видачі цих документів, за винятком декількох випадків, була безконфліктною», - повідомив С.ТИМЧЕНКО.

Водночас він підкреслив, після оформлення актів люди могли здійснювати певні дії зі своїми ділянками, наприклад, здавати в оренду і отримувати за це плату або самим вести господарство, але їх конституційне право на продаж землі було реалізоване не до кінця. Таким чином, на думку голови Держагенства земельних ресурсів, надалі більшість українців були вимушені або де-факто продавати земельні ділянки, або здавати їх в оренду на невигідних умовах.

«98% всіх тіньових схем, що діють на ринку землі, це обхід мораторію на її продаж з метою привласнення сільгоспугідь, що призвело до обезземелення селян. Почали створюватися крупні агрохолдинги. Це не сприяло зростанню економіки, але покращувало рентабельність окремих суб’єктів, що господарюють на землі. Більше того, подібна політика сприяла вимиранню села», - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Він переконаний, сьогодні потрібно усвідомити: тіньова приватизація землі – це наслідок мораторію на її продаж, що діяв протягом 20 років.

«Надалі все буде по-чесному. Ми не хочемо нікого примушувати продавати, але ми повинні реалізувати конституційне право людини вільно розпоряджатися землею», - відзначив С.ТИМЧЕНКО.

Також, відповідно до завдання Президента Віктора Януковича не допустити обезземелення селян, як розповів голова Держагентства земельних ресурсів, вже з 2012 року почне працювати державний земельний банк, діяльність якого буде спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу на селі.

Стосовно угод купівлі-продажу землі сільгосппризначення, укладених під час дії мораторію, то вони, за словами С.ТИМЧЕНКО, недійсні.

«Це позиція, яку повинні знати всі власники паїв. Через суд вже можна розірвати і договори оренди, якщо предмет договору став неактуальним», - підкреслив він.