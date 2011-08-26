10 провідників Одеської залізниці організували канал контрабанди

Служба безпеки України викрила злочинну діяльність 11 працівників Одеської залізниці, причетних до організації та функціонування каналу контрабанди товарів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що 45-річна громадянка України – провідниця пасажирського потяга «Одеса – Москва» тривалий час незаконно переправляла до Російської Федерації різноманітні товари без відповідного митного оформлення.

Співробітники СБУ затримали контрабандистку у пункті пропуску «Конотоп» Сумської митниці під час чергової контрабандної оборудки.

У службовому купе провідника оперативники виявили баули з незадекларованими товарами, а у сумці правопорушниці, серед власних речей, було знайдено 7 одиниць спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, закамуфльованих під кулькові ручки, брелоки від автосигналізацій, годинники та запальнички з вмонтованими в них мікрофонами та відеокамерами.

Слідчими УСБУ в Одеській області стосовно зловмисниці порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Крім того, у результаті перевірки було виявлено причетність до контрабандної діяльності ще 9 провідників та начальника потягу, яких звільнено з займаних посад.