Журналістів ТВі затримали озброєні члени "громадської організації"

Журналістів телеканалу ТВі в акваторії Дніпровсько-Тетерівського лісництва поблизу Києва затримували озброєні представники громадської організації «Рубіж».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТВі.

За словами журналіста Дмитра ГНАПА, після того як знімальну групу затримали озброєні представники громадської організації «Рубіж», а потім 40 хвилин протримали автоматники, на місце прибула водна міліція, яка інкримінувала їм "використання гумового човна без документів і знаходження в ньому без рятувальних жилетів".

Телеканал ТВі звернувся з заявою до міліції, а також до Вишгородської прокуратури, з вимогою надати правову оцінку діям громадської організації «Рубіж» і розібратися в ситуації з затриманням журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень невідомі особи на човні затримали знімальну групу телеканалу TВi у районі Дніпровсько-Тетерівського лісництва під Києвом під час виконання редакційного завдання. Згодом до них на іншому човні приєдналися правоохоронці, які відбуксирували човен журналістів до берега.

Як зазначили у міліції, знімальну групу було затримано через порушення правил керування моторними плавзасобами та відсутність документів на них.

Працівники міліції склали адміністративний протокол про порушення й відпустили знімальну групу.