4-річний хлопчик потонув у лікарні в пожежному колодязі
23:41, 26 серпня 2011Суспільство
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Трагедія на Луганщині
У Свердловську Луганської області 4-річний хлопчик потонув у пожежному колодязі на території лікарні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління МНС.
Тіло хлопчика виявили співробітники лікарні на глибині 6 м.
Саме водоймище було заповнене водою приблизно на 2 м, тому медики не стали чекати прибуття рятувальників і самостійно підняли на поверхню тіло.
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті дитини.
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