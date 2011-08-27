З авіарейсу Сімферополь-Москва зняли п'яного журналіста

У Сімферополі відмовили у посадці в літак через нетверезий стан російському журналісту, який мав летіти до Москви літаком авікомпанії "Транс-аеро".

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент трапився увечері 26 серпня в аеропорту.

За даними УЗГ, чоловік перебував в неадекватному стані, за візуальними ознаками був сильно п`яний та, на думку представника авіаперевізника, міг становити загрозу для інших пасажирів рейсу під час польоту.

Вказаний громадянин був доставлений в лінійний відділ міліції в аеропорту Сімферополь о 18.15. Як з’ясувалося, затриманим виявився журналіст одного з російських друкованих видань Під час проведення медичного огляду громадянина було виявлено наявність у нього в крові 2,78 проміле алкоголю, що свідчить про значний ступінь алкогольного сп`яніння.

Після складання адміністративного протоколу журналіста було відпущено. Про інцидент співробітниками лінійного відділу міліції в аеропорту Сімферополь поінформовано консула Російської Федерації.