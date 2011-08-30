Українські банкіри не хочуть відмовлятися від комісії у банкоматах

Асоціація "Український кредитно-банківський союз" вважає, що заборона комісії при знятті коштів через банкомат, запропонована в законопроекті "Про внесення змін до закону "Про банки і банківську діяльність", призведе до зменшення прозорості ринку безготівкових розрахунків. Про це повідомляє ТСН.

УКБС відмічає, що нині відсоток безготівкових розрахунків в торговій мережі України набагато менший, ніж в західних країнах і за даними Міністерства фінансів складає лише 6% усіх платежів за допомогою платіжних карт, повідомляє прес-служба УКБС.

Враховуючи це, комісія за зняття готівкових коштів є потужним чинником мотивації клієнтів банків до проведення безготівкових розрахунків, зокрема, через POS -терминалы в торгово-сервісній мережі, а також за допомогою систем електронного (інтернет-) банкінга.

За словами представників банків, це надзвичайно важливо в контексті розвитку системи грошового обігу, оскільки призводить до зменшення долі готівкових операцій в економіці (на відміну від операцій зняття готівки у банкоматах).

Банкіри вважають, що реалізація норм законопроекту нівелює дію вказаного інструменту, оскільки ніяк не стимулюватиме громадян до використання банківських карт при розрахунках, а дозволить ще більше використати карти лише як інструмент доступу до готівки.

Також експерти асоціації вважають, що запропоновані в проекті зміни радикально вплинуть на структуру тарифів по обслуговуванню платіжних карт, що приведе до їх підвищення. Це відіб'ється в рості і/або установці інших банківських комісій, пов'язаних з випуском і обслуговуванням платежів.

Експерти відмічають, що комісія, яку платить клієнт за отримання готівки у банкоматах, зумовлена витратами банку, пов'язаними з обробкою готівки, інкасацією банкоматів, орендою, амортизацією, закупівлею устаткування, а також розрахунками по міжбанківській комісійній винагороді, яка встановлюється міжнародною платіжною системою.

Автори законопроекту, наприклад, пропонують банкам покривати вказані витрати за рахунок підвищення тарифів на обслуговування платіжних карт і у рамках "зарплатних проектів".

УКБС, у свою чергу, вважає, що запропонована заміна існуючої комісії підвищеними тарифами на обслуговування буде непрозорою і незрозумілою для клієнтів, а також зменшить доступність платіжних карт як для безпосередніх користувачів, так і працедавців, зацікавлених у впровадженні зарплатних проектів, що абсолютно суперечить меті популяризації платіжних карт серед населення.

Нагадаємо, станом на червень загальна кількість активних платіжних карток в Україні склала 32,066 мільйона штук, повідомили у Нацбанку.