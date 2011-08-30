Україна три місяці не зможе торгувати квотами за Кіотським протоколом

Для України на три місяці призупинено торгівлю квотами за Кіотським протоколом.

Як повідомили УНІАН у Національному екологічному центрі України, попереднім рішенням Комітету виконання зобов’язань Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату для України призупинена можливість міжнародної торгівлі квотами та реалізації проектів спільного впровадження.

Також комітет попередньо визнав, що Національний кадастр антропогенних викидів України не відповідає міжнародним вимогам.

Екологи зазначають, що причиною такого рішення став звіт експертів ООН, які перевіряли національний кадастр за 2008 рік. “У звіті були представлені основні зауваження до українського кадастру: недостатня прозорість системи врахування викидів парникових газів, прогалини щодо врахування викидів у сфері лісового господарства та землекористування, відсутність енергетичного балансу України. По ряду джерел викидів були відсутні або названі конфіденційними деякі дані. Експерти ООН вважають, що національна система врахування викидів та поглинання парникових газів не є достатньо прозорою, послідовною, повною і точною, як цього вимагають міжнародні правила”, йдеться у повідомленні.

У Національному екологічному центрі України зазначають, що подальша доля торгівлі квотами та проектів спільного впровадження для України буде вирішена у жовтні цього року.

“Якщо у жовтні комітет прийме остаточне рішення, що український кадастр не відповідає міжнародним вимогам, тоді серед можливих варіантів розвитку подій буде зупинення українського реєстру на більш тривалий термін, що унеможливлює дію гнучких механізмів Кіотського протоколу: торгівлі квотами та проектів спільного впровадження”, сказано у повідомленні.

Координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина РУДНИЦЬКА наголосила, що проблема з українським кадастром виникла через відсутність системи збору та перевірки даних про викиди по всіх секторах економіки.

За її словами, дані про викиди записуються на основі статистичних даних, ніхто не перевіряє, чи відповідають дані фактичним викидам.

Експерти ООН зауважили, що по 17 промислових процесах дані про викиди або відсутні, або конфіденційні. “Причому кількість конфіденційних даних зросла з минулого кадастру. Це ще більше погіршує врахування викидів парникових газів», - сказала Х.РУДНИЦЬКА.

Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату та Кіотський протокол до неї і має можливість використовувати гнучкі механізми Кіотського протоколу, а для того, щоб торгувати квотами чи виконувати проекти зі скорочення викидів, Україна, як і інші держави, повинна надавати прозорі дані щодо викидів парникових газів та їхньої абсорбції.