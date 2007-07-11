Демографи закликають рятувати українських чоловіків від вимирання

Експерти закликають суспільство і владу вжити заходів з метою попередження високої смертності чоловіків.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олена МАКАРОВА, в Україні чоловіки живуть на 12-13 років, а жінки на 8-9 років менше, ніж в країнах Європейського Союзу.

За її словами, значне місце серед причин смертності займають хронічні захворювання, від яких в Україні помирають в працездатному віці. Крім того, щороку від нещасних випадків, отруєнь, травм в нашій державі гине близько 70 тисяч людей, з яких значна кількість чоловіків.

Заступник голови Державного комітету статистики України Наталія ВЛАСЕНКО повідомила, що середня тривалість життя в Україні серед чоловіків становить лише 62 роки, серед жінок - 73 роки. Вона зазначила, що, починаючи приблизно з 35-річного віку, чоловіків в Україні стає менше, ніж жінок.

Як зауважила завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Ірина КУРИЛО, у СНІДу та туберкульозу в нашій державі “переважно чоловіче обличчя”.

Крім того, за її словами, чоловіки лідирують за показниками смертності через хвороби органів травлення і алькогольнозалежні хвороби. І.КУРИЛО зазначила, що серед тих, хто помер від цирозу печінки, 80% - чоловіки.

У свою чергу, Н.ВЛАСЕНКО наголосила, що жінки в Україні набагато менше схильні до суїциду, ніж чоловіки. За її словами, кількість самогубств серед чоловіків збільшилася з 35 випадків на 1000 осіб у попередні роки до 38,4 випадків у 2006 році.

Представник Фонду Народонаселення ООН в Україні Борис ВОРНИК повідомив, що сьогодні відзначається Всесвітній день народонаселення, і тому необхідно говорити, зокрема про те, як зберегти чоловіків в нашій країні. За його словами, за даними досліджень, проведених у 2006 році в Україні, смертність чоловіків у віці від 30 до 44 років була у шість разів вищою, ніж смертність серед жінок, а серед чоловіків 45-59 років - у 5 разів вищою.