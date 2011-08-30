Мажори з України і РФ «кинули» нічний клуб в Італії на ?86 тисяч

Шестеро молодих людей з України та Росії втекли з елітного нічного клубу в італійській Сардинії, аби не оплачувати рахунок на 86 тисяч євро.

За даними італійських ЗМІ, які наводить польський TVN24, власник ексклюзивного клубу Billionaire, де відпочивали діти російських та українських олігархів, добився оплати рахунку лише після подання заяви в прокуратуру.

“Шестеро молодих людей гуляла в клубі по максимуму усю ніч. Коли вранці треба було заплатити рахунок на 86 тисяч євро, вони щиро зізналися, що не мають з собою грошей та платіжних карт”, - описали ситуацію ЗМІ.

Згідно з повідомленням, молоді люди за ніч випили та вилили на себе понад 90 пляшок елітного шампанського, кожна з яких коштує 500 євро, та не жаліли, замовляючи інші напої та закуски.

Після того, як виявилося, що вони не можуть заплатити рахунок в клубі, молоді люди виїхали з Італії, а пізніше через своїх адвокатів домагалися від власника клубу 36 тисяч доларів знижки.

Власник клубу - шеф Формули 1 Фальвіо БРІАТОРЕ - не погодився на жодні знижки та подав заяву в прокуратуру.

“Слідчі передали справу до суду, але того самого дня на рахунок клубу надійшло 86 тисяч євро, висланих з українського банку” , - відзначають ЗМІ.