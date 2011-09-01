Кабмін дав прогноз на наступні три роки (доповнена)

Кабінет міністрів України схвалив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік і основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2013 і 2014 роки.

Відповідна постанова (№709 від 31 серпня ц.р.) розміщена на сайті уряду.

Згідно з документом, у 2012 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП становитиме 6,5%, за песимістичним – 5%, номінальний ВВП – 1,5155 трлн. грн. і 1,505 трлн. грн. відповідно. Інфляція – 7,9% (за обома прогнозами). Зростання цін виробників промислової продукції – 9,7 і 9,4% відповідно.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу – негативне 5,617 млрд. дол. і 9,104 млрд. дол. відповідно.

Середня зарплата – 3, 175 тис. грн. і 3,127 тис. грн.

Рівень безробіття - 7,2-7,7% (за обома варіантами прогнозу).

У 2013 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП України за підсумком року становитиме 6,5%, за песимістичним – 4,5%, номінальний ВВП – 1,7347 трлн. грн. і 1,708 трлн. грн. відповідно. Інфляція – 6,2% і 5,9% відповідно. Зростання цін виробників промислової продукції в 2013 р. становитиме 7,7% і 5,5% відповідно.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу – негативне 3,461 млрд. дол. і 8,898 млрд. дол. відповідно.

Середня зарплата – 3,626 тис. грн. і 3,486 тис. грн. Рівень безробіття – 6,7-7,2% і 7% відповідно.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, в 2014 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП України за підсумком року становитиме 8,0%, за песимістичним – 4,2%, номінальний ВВП – 2 трлн. грн. і 1,887 трлн. грн. відповідно. Інфляція – 5,6% і 5% відповідно. Зростання цін виробників промислової продукції – 7,2% і 5% відповідно.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу – позитивне 125 млн. дол. і негативне 8,842 млрд. дол. відповідно.

Середня зарплата – 4,137 тис. грн. і 3,775 тис. грн. Рівень безробіття – 6,2-6,7% і 6,8% відповідно.