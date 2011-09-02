Тимошенко: Янукович слушно закликає поліпшувати відносини з Росією

Замість того, щоб відучити українську промисловість від дешевого газу, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повертається до радянської економіки штучно здешевлених енергоносіїв.

Про це йдеться у статті Ю.ТИМОШЕНКО та колишнього віце-прем’єр-міністра Григорія НЕМИРІ, опублікованій у The Wall Street Journal.

Автори наголошують, що В.ЯНУКОВИЧ справедливо закликає до покращення відносин з Росією, зазначаючи, що по енергетичній безпеці країни занадто часто завдавали ударів дипломатичні сварки зі східним сусідом.

“Тоді дуже дивним виглядає те, що єдиним, що отримав ЯНУКОВИЧ в обмін на подовження терміну оренди Росією бази у Севастополі, стала тимчасова знижка на російський газ.

Замість того, щоб відучити українську промисловість від дешевого газу, щоб зробити її більш енергоефективною і конкурентоспроможною на світовій арені, ЯНУКОВИЧ повертається до радянської економіки штучно здешевлених енергоносіїв. Київ повинен покращити свої відносини з Росією, але це необхідно робити на базі взаємної довіри, поваги та чесності”, - вважають автори статті.