Саакашвілі: ринок США удесятеро більший, ніж ринок Росії

Грузія стверджує, що колись основний і традиційний для експорту грузинського вина російський ринок перестав бути привабливим для винних компаній країни.

"Жодна винна компанія Грузії не планує здійснювати експорт своєї продукції на цей ринок", - цитує Бі-бі-сі слова міністра сільського господарства Грузії Бакура Квезерелі, сказані ним на зустрічі з президентом республіки Михайлом Саакашвілі.

Той погодився, додавши, що російське керівництво розглядає Грузію як проблемну країну. "Тому якщо навіть вони впустять на свій ринок, розраховувати на добре не випадає", - заявив Саакашвілі.

У зв`язку з цим він закликав грузинські винарів більше орієнтуватися на ринок США, який, за його підрахунками, приблизно в 10 разів більше, ніж ринок Росії, а також на ринки Китаю, Польщі, Прибалтики й інших країн.

Напередодні голова російського санепіднагляду Геннадій Онищенко заявив, що грузинські компанії не поспішають звертатися по дозволи на постачання продукції до Росії, в чому, на його думку, є винним керівництво Грузії.