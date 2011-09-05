Прес-конференція, присвячена обговоренню законопроекту «Про ринок земель»

Прес-конференція на тему:

«РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ» ЯК ОСТАННЬОГО КРОКУ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ» відбудеться 7 вересня о 14:00 в медіа-холі «RegionNews» вул. Хрещатик, 10б (3 поверх).

У прес-конференції беруть участь: Сергій ТИМЧЕНКО – Голова Державного агентства земельних ресурсів України, Валерій БЕВЗЕНКО – Народний депутат України, Заступник Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ, Андрій КОШИЛЬ – президент Асоціації «Земельна спілка України», Андрій МАРТИН - в.о. завідувача кафедри землевпорядного проектування Національного аграрного університету.

Під час прес-конференції передбачається розглянути такі питання:

• в чому полягає мета завершення земельної реформи та створення прозорого ринку землі?

• чому земля повинна належати селянину, а не агрохолдингу?

• які найбільш типові пропозиції висловлюють учасники обговорення законопроекту «Про ринок земель» у різних регіонах України?

• чи дасть ринок земель поштовх для сталого соціально-економічного розвитку українського села?

• чому законопроект «Про ринок земель» найбільше критикують ті, хто його взагалі не читав?

Акредитація за телефонами 278 80 80, 096 816 20 53 або 095 673 11 99.