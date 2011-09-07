Більше тисячі фермерів офіційно звернулися до влади

Більше тисячі керівників малих, середніх та великих агропідприємств звертаються до керівництва держави з проханнями скасувати експорті мита на зернові та внести зміни до Податкового кодексу України щодо відновлення оподаткування податком на додану вартість операцій з експортом зернових та олійних культур.

Про це йдеться у відкритому листі керівників агропідприємств до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та голови Верховної Ради Україна Володимира ЛИТВИНА.

Як зазначається в листі, текст якого передано УНІАН, вітчизняні аграрії отримали у поточному році близько 50 млн. тонн зернових та зернобобових культур, що є другим за рекордністю врожаєм за всю історію незалежної України. Такий обсяг дозволив би не лише забезпечити внутрішню потребу українських споживачів, а й експортувати понад 25 млн. тонн збіжжя, таким чином поповнивши валютні надходження на майже 5 млрд. доларів США. Це в свою чергу дало б можливість збільшити інвестиції в аграрний сектор та суттєво підвищити виробництво аграрної продукції в Україні в найближчі роки.

«Однак ситуація, що склалася на зерновому ринку України викликає глибоке занепокоєння хліборобів, - наголошують автори листа. – Мова йде про встановлення з 1 липня 2011 року експортних мит на основні зернові культури, такі як кукурудза, ячмінь та пшениця. Крім цього, також з 1 липня поточного року вступили в дію положення Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з експортом (вивезенням) зернових культур».

Як заявляють аграрії, дані зміни законодавства призвели до катастрофічної ситуації на зерновому ринку України, а саме, ціни на зернові культури з липня по вересень знизилися, в середньому, на 550 грн. за тонну - до 1550 грн/т.

Водночас, відзначають автори листа, собівартість основних культур в розрахунку на 1 га збільшилась в середньому на 35% в першу чергу за рахунок подорожчання паливно-мастильних матеріалів (на 55%), мінеральних добрив (на 50%) та засобів захисту рослин (на 35%) і на даний момент становить від 1400 до 1500 грн/т в залежності від регіону. Крім того, витрати на заробітну плату у структурі собівартості зросли за останній рік на 32%, що не тільки забезпечило роботою, а й збільшило доходи майже 6,5 млн. жителів сільської місцевості, наголошується в листі. А також майже вдвічі зросла орендна плата за землю.

«Таким чином ціна, що склалася на ринку на сьогоднішній день, ледве дозволяє покрити витрати на виробництво зерна. В той же час, рівень рентабельності зернових культур, в середньому, становить лише 7%, коли відсоткові ставки в Україні на кредитні ресурси у гривнях перевищують 20%, що не дозволяє в повній мірі профінансувати осінньо-польові роботи 2011 року, не говорячи вже про інвестиції в основний капітал, зокрема на оновлення машино-тракторного парку, який як відомо знаходиться на рівні 80% зношеності. Немає можливостей будувати сучасні елеватори та інші інфраструктурні об’єкти», - зазначають представники агропідприємств.

Вони підкреслюють, що зараз повністю призупинились всі інвестиційні проекти не лише в рослинництві, а й у тваринництві, яке завжди було малорентабельним та компенсувалося за рахунок вищої рентабельності у рослинництві. «Ми вимушені припинити виробництво основних видів тваринницької продукції в умовах, які склалися, що призведе до подальшого погіршення ситуації в АПК та нанесе руйнівного удару по українському селу», - наголошують аграрії.

При цьому вони звертаються до представників влади «з проханням дати доручення відповідним державним структурам щодо внесення змін та доповнень до діючого законодавства, зокрема стосовно скасування експортного мита та внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення оподаткування податком на додану вартість операцій з експортом зернових та олійних культур».

Як наголошують автори листа, «якнайшвидше вирішення поставлених питань дозволить забезпечити країну і в наступні роки високими врожаями та значним рівнем інвестицій у найбільш перспективний сектор. Це також дозволить зняти соціальну напругу у сільській місцевості, де проживає 15 млн. громадян України».

Лист підписали більше тисячі керівників малих, середніх та великих агропідприємств.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.