ЄБРР дає невтішний прогноз щодо України

Європейський банк реконструкції та розвитку у своєму останньому звіті прогнозує, що економічне зростання в Україні цього року буде найгіршим з поміж усіх 27 країн Центральної та Східної Європи.

За прогнозами банку, у 2006-му цей показник в Україні знизиться до 1.2 відсотка, тоді як минулого року він був у понад двічі більшим.

Як на одну з причин цього звіт Європейського банку реконструкції та розвитку посилається на стрімке зростання ціни на імпортований газ.

Уповільнення темпів економічного зростання, на думку експертів банку, буде характерним цього року і для економіки регіону Центральної та Східної Європи загалом.

Зокрема, в Росії прогнозоване зростання економіки становитиме п"ять з половиною відсотка, що майже на один відсоток менше, ніж торік.

ВВС