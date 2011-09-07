Маріуполь через холеру втратив 75 тисяч відпочивальників

Приморське місто Маріуполь в Донецькій області нинішнім літом, за попередніми підрахунками, через спалах холери, що тривав з 29 травня по 2 вересня, недорахувався 75 тис. відпочивальників.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на начальника аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради Олександра ТАТАЙЯ. За його словами, через холеру відвідуваність на міських пляжах цього року впала на 25%.

«Міські пляжі не були порожні, але кількість курортників у зв`язку із забороною на купання була помітно менша. Якщо минулого року кожного місяця на пляжах відпочивало більш як 100 тис. чоловік, то цього сезону не більше 75 тисяч», - розповів О.ТАТАЙ.

Він відзначив, що найменше був завантажений центральний пляж на Приморському бульварі і Лівобережний, а більше за звичайне людей було на Піщаному пляжі.

О.ТАТАЙ пояснив це тим, що Піщаний пляж «розташований на околиці міста в безпосередній близькості до Першотравневого району, на який не розповсюджувалася заборона на купання».

Водночас він повідомив, що і без роботи рятувальники не сиділи - кожного тижня співробітники аварійно-рятувальної служби рятували і повертали на берег близько 40 чоловік, віднесених у море на матрацах або тих, хто запливав за буйки. Частіше доводилося шукати і маленьких дітей, яких дорослі втрачали на пляжах із виду.

«Єдине – зменшилося навантаження на медиків. Порівняно з минулим сезоном відпочивальники стали більш обачними, і першу медичну допомогу через травми і перегрівів їм довелося надавати разів у п`ять менше», - зазначив начальник аварійно-водолазної служби.