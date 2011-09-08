19 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відкриватиме гелікоптерний майданчик у Каневі, повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації з посиланням на губернатора Сергія ТУЛУБА.

Вчора С.ТУЛУБ відвідав з робочою поїздкою Канів, де ознайомився зі станом реконструкції туристичного комплексу «Авто-ріка» та Ярмаркової площі, відвідав нижній приплав і розміщений поряд парк, побував на могилі та в музеї Тараса Шевченка.

За словами С.Тулуба, урочисте відкриття туристичного комплексу «Авто-ріка» та Ярмаркової площі заплановане на 19 вересня. У заходах візьме участь особисто В.ЯНУКОВИЧ.

Також цього дня заплановано відкриття після реставрації комплексу «Могила та пам’ятник Т.Г.Шевченка» і новозбудованого гелікоптерного майданчика з пасажирським терміналом пропускною спроможністю 50 пасажирів на годину у селі Пекарі Канівського району.