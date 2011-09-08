Учасники українсько-польських навчань показали виїзд патруля на мінне поле

На загальновійськовому полігоні «Широкий Лан» у Миколаївській області сьогодні завершилися українсько-польські навчання «Козацький степ-2011».

Було спущено три прапори: держав-учасниць – України і Польщі, а також прапор навчань, відбулася урочиста церемонія закриття, повідомив УНІАН представник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України в Одесі Ярослав ЧЕПУРНИЙ.

Сьогодні на «Широкому Лані» пройшов День VIP-персон. На полігон прибув командир 25-ї бригади Повітряної кавалерії Сухопутних військ Збройних сил Республіки Польща бригадний генерал Марек СОКОЛОВСЬКИЙ. З українського боку був присутній тимчасово виконуючий обов`язки командира 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Юрій КЛЯТ.

Відбувся брифінг керівників навчань. Учасники навчань продемонстрували зброю і військове устаткування своїх країн. Присутні на полігоні подивилися на спільні дії військового патруля при виїзді на мінне поле і при звільненні заручників. Польський патруль продемонстрував свої дії під час попадання в засідку, а члени групи швидкого реагування українського підрозділу показали, як вони діють на вертольотах Мі-8МТ.

Навчання «Козацький степ-2011» розпочалися 31 серпня. Їх тематика – спільне виконання завдань миротворчої операції. В навчаннях взяли участь по 35 десантників з українського і польського боку. Вони обмінялися досвідом, виконали 320 стрибків з парашутами з вертольота Мі-8МТ.