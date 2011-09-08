Донецька міліція затримала за злочини 155 підлітків

Міліція Донецької області за три місяці минулого літа затримала 155 підлітків, які скоїли злочини.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей облУВС Ігоря СУСІДКА.

За його словами, впродовж трьох місяців (червень – серпень) за бродяжництво в області було затримано близько 1,3 тис. дітей, за скоєння злочинів - 155, за пияцтво - 202, за адміністративні правопорушення - 339 підлітків. Також за цей період було встановлено місцезнаходження 220 неповнолітніх, які перебували в розшуку як безвісти зниклі.

І.СУСІДКО зазначив, що особливу увагу міліція приділяла дорослим громадянам, які залучали дітей до злочинної діяльності. За літній період стосовно них було порушено 29 кримінальних справ. Так, до кримінальної відповідальності притягуються: раніше судимий за вбивство 25-річний житель Горлівки, який шляхом погроз втягнув 11-річного хлопчика до куріння марихуани; 32-річний житель Донецька за схиляння до вживання первітину 15-річного знайомого, обіцяючи йому покращення настрою і самопочуття; 23-річний житель Макіївки, який схилив 17-річного ліцеїста до вживання психотропної речовини – ефедрину.

І.СУСІДКО розповів, що міліцією також неодноразово припинялися випадки залучення неповнолітніх до асоціального способу життя. Так, біля воріт Покровської церкви в Донецьку були затримані 18- річний хлопець і його 12-річний знайомий, які займалися жебрацтвом, обидва жителі Макіївки. Під час розгляду було встановлено, що впродовж двох місяців старший погрозами примушував малолітнього земляка просити у людей гроші, при цьому віддавав йому лише незначну частину одержаного. Стосовно хлопця порушено кримінальну справу за ст. 304 Кримінального кодексу України.

Співробітниками Червоногвардійського райвідділу міліції м. Макіївки виявлено факт використання 18-річною жителькою м. Горлівки своєї півторарічної доньки в занятті жебрацтвом. Спочатку юна мати просила милостиню в Горлівці, а потім приїхала з дитиною до Макіївки. Стосовно неї порушено кримінальну справу за ст.150 КК – «використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом». Їй загрожує позбавлення або обмеження волі на строк до 3-х років.

У літній період співробітниками міліції було перевірено близько 1250 неблагополучних сімей. За злісне ухилення від виховання своїх неповнолітніх дітей стосовно батьків порушено 29 кримінальних справ. За насильство в сім`ї складено 60 адміністративних протоколів. За доведення неповнолітніх до стану алкогольного сп`яніння до адміністративної відповідальності притягнуто 56 дорослих.

За поданням міліції 7 об`єктів торгівлі позбавлено ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів.