Українці витратили в Польщі 220 млн. дол., а поляки в Україні - 30

Громадяни Польщі в II кварталі ц.р. витратили в Україні близько 32 млн. доларів, що на більш як 20% перевищує показників попереднього кварталу і на 2% більше II кварталу 2010 року.

Про це сказано в дослідженні польського Держкомстату (GUS), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Поляки у квітні-червні у всіх країнах - безпосередніх східних сусідах витратили 48 млн. доларів, що на 17% більше показників II кварталу минулого року і на 26% більше за перші три місяці 2011 року.

У Калініградській області Російської Федерації витратили на товари і послуги близько 9 млн. доларів, а в Білорусі – 7 млн. доларів.

Поляки в середньому витрачали в Україні, Білорусі і Росії від 70 до 80 доларів.

У 70% випадків польські громадяни купували за східним кордоном паливо, в 10% - алкоголь і більш як у 5% - солодощі.

Як повідомляв УНІАН, громадяни Польщі в I кварталі ц.р. купили в Україні товарів на суму близько 27 млн. доларів, що становить майже 70% всіх купівель поляків за східним кордоном.

За весь минулий рік поляки витратили на товари і послуги в країнах - східних сусідах 160 млн. доларів (за діючим курсу).

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Громадяни України у II кварталі ц.р. купили в Польщі товарів на близько 220 млн. доларів, що майже на 20% більше показників першого кварталу цього року і на 10% більше, ніж у II кварталі минулого року.

Українці залишили в польських магазинах грошей більше, ніж всі іноземці, які перетинали східний кордон Польщі з Україною, Білоруссю і Росією, і витратили разом 375 млн. доларів.

Приватні закупівлі всіх іноземців збільшилися на 10% у квартальному обчисленні та на 16% у річному.

Білоруси витратили в Польщі близько 135 млн. доларів, а росіяни – 20 млн. доларів.

Громадяни України в середньому витрачали в польських магазинах 180 доларів, білоруси – 160 доларів, а росіяни – 120 доларів.

Українці традиційно найчастіше купували у поляків будівельні матеріали, домашню техніку і запчастини до автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, у I кварталі року приватні покупки українців у прикордонних польських магазинах збільшилися на 20% до близько 180 млн. доларів, що становило половину всіх витрат іноземців, які перетинають східний кордон Польщі.

Минулого року українці збільшили закупівлі у прикордонних районах Польщі на 10% - до близько 800 млн. доларів

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Довідка УНІАН. Польський GUS оцінює витрати іноземців і поляків, які перетинають східний кордон Польщі, на підставі заповнюваних ними анонімних анкет, в яких вони декларують заплановані витрати, з 2008 року.

Українське законодавство дозволяє ввозити до країни "в приватному порядку" (без митного оформлення) товари вартістю до 200 євро.