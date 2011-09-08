Азаров замінить Януковича
07:36, 08 вересня 2011Суспільство
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Повідомляє Сумська обладміністрація
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у четвер, 8 вересня відвідає з робочою поїздкою Сумську область.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.
Раніше планувалося, що цього дня Сумщину відвідає Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Очікується, що М.АЗАРОВ побуває у Сумському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Харитоненка, а також візьме участь у відкритті після капітального ремонту ділянки автодороги державного значення М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ.
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