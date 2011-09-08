Королевська: уряд ухиляється від звіту

Голова Комітету Верховної Ради з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що звіт уряду у парламенті повинен відбутися не пізніше 7 жовтня.

Про це Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила журналістам у Верховній Раді.

Вона зазначила, що зареєструвала проект постанови № 9119 «Про заслуховування інформації Кабінету міністрів України про стан економічного і соціального розвитку України за 2010 рік та вісім місяців 2011 року».

«Я досі не побачила бажання уряду надати звіт за півтора роки своєї діяльності. Саме тому я вирішила винести це питання на розгляд Верховної Ради. Якщо пан АЗАРОВ не почув мої звернення, то сподіваюсь, що він зважить на думку парламенту», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона додала, що звіт уряду у Верховній Раді має відбутися до початку бюджетного процесу на 2012 рік. «Ми не можемо розпочати підготовку Бюджету-2012, так і не почувши від уряду чим жила країна останні півтора роки. Тому, звіт уряду повинен відбутися не пізніше 7 жовтня 2011 року. Але найбільше обурення викликає той скандальний факт, що український уряд досі працює без програми», - додала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також повідомила, що 8 вересня візьме участь у роботі «XXI Економічного форуму» у м. Криниця (Польща). «На запрошення польської сторони, завтра я виступатиму з доповіддю на економічному форумі. Безумовно, я торкнусь і тієї ситуації, у якій опинилась українська економіка та держава в цілому. Влада замість економіки займається політикою, вбиваючи економіку, і про це сьогодні не можна мовчати», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.