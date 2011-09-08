У Полтаві 23 вересня - вихідний
09:21, 08 вересня 2011Суспільство
3144 0
Мер підписав рекомендацію
Мерія Полтави рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій оголосити 23 вересня - День міста - вихідним.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської міськради.
Розпорядження з рекомендацією оголосити 23 вересня вихідним днем підписав міською голова Олександр МАМАЙ.
Робочим днем рекомендовано встановити інший день тижня, який припадає на вихідний день, згідно з визначеною на підприємстві, в установі або в організації тривалістю робочого тижня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter