У Полтаві 23 вересня - вихідний

Мерія Полтави рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій оголосити 23 вересня - День міста - вихідним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської міськради.

Розпорядження з рекомендацією оголосити 23 вересня вихідним днем підписав міською голова Олександр МАМАЙ.

Робочим днем рекомендовано встановити інший день тижня, який припадає на вихідний день, згідно з визначеною на підприємстві, в установі або в організації тривалістю робочого тижня.