У Полтаві 23 вересня - вихідний

09:21, 08 вересня 2011
Суспільство
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Мер підписав рекомендацію

Мерія Полтави рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій оголосити 23 вересня - День міста - вихідним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської міськради.

Розпорядження з рекомендацією оголосити 23 вересня вихідним днем підписав міською голова Олександр МАМАЙ.

Робочим днем рекомендовано встановити інший день тижня, який припадає на вихідний день, згідно з визначеною на підприємстві, в установі або в організації тривалістю робочого тижня.

 

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