У Києві побили першого заступника міністра оборони

У Києві невідомі скоїли напад на високопосадовця Міністерства оборони України.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, 7 вересня о 20.42 до чергової частини Шевченківського райправління міліції надійшло повідомлення, що на майданчику біля власної квартири у будинку по вулиці Дегтярівській лежить скривавлений чоловік.

За вказаною адресою негайно виїхали керівництво головного та районного управлінь столичної міліції, слідчо-оперативні групи.

На місці події було встановлено, що потерпілим є 58-річний місцевий житель, високопосадовець Міноборони. За його словами, близько 20.20 він піднімався сходами до своєї квартири, коли між другим і третім поверхами будинку двоє невідомих завдали йому тілесних ушкоджень. У чиновника відібрали шкіряний портфель з грошима, двома мобільними телефонами і особистими документами.

Після надання невідкладної медичної допомоги лікарі доправили потерпілого до Центрального госпіталю Міністерства оборони України.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили кількох свідків, за описом яких складено фотороботи підозрюваних.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві за фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчо-оперативні заходи по розшуку підозрюваних. Триває слідство.

За даними поінформованих джерел, постраждалий є першим заступником міністра оборони Володимиром МОЖАРОВСЬКИМ.