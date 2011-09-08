Донбас визнали найгіршим регіоном для життя в Україні

У Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях за підсумками 2010 року зафіксований найнижчий рівень якості життя серед всіх регіонів України.

Про це повідомляє журнал WEEKLY.UA, який опублікував рейтинг українських регіонів «Де в Україні жити добре». Рейтинг ґрунтується на результатах першого посткризового дослідження якості життя в Україні, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень.

«Східні області країни хоч і заробляють більше за інших, всупереч поширеній думці, не можуть забезпечити високих стандартів життя місцевого населення. У цих регіонах проблеми із злочинністю, найвищий рівень розповсюдження важких захворювань і незадовільна екологія», – сказано в матеріалі.

Лідером рейтингу якості життя став Київ, він займає перші місця одразу в декількох категоріях (добробут, якість охорони здоров`я й освіти). У Києві, наприклад, найвищий показник за кількістю лікарів на 10 тисяч населення – 84 (для порівняння, в Херсонській області лише 35,5).

На тлі інших східних областей вигідно вирізняється Харківська, яка зайняла друге місце в рейтингу після столиці. «Локомотивом місцевої економіки є машинобудівні підприємства, які виготовляють більш високотехнологічну продукцію, ніж металургійні заводи Сходу країни. По суті, Харківщина подає приклад всій Україні: самою лише експлуатацією природних ресурсів багато не доб’єшся», – відзначає WEEKLYUA.

До першої п`ятірки регіонів за якістю життя також увійшли Севастополь, Тернопільська і Львівська області.

Західні регіони, які традиційно вважаються одними з найбідніших, за якістю життя виявилися переважно у верхній частині рейтингу. Слабо розвинена промисловість у цих областях компенсується доброю екологією і вищими стандартами суспільного життя, орієнтацією на європейську систему цінностей. Крім того, свій внесок у благополуччя західних областей роблять «заробітчани», які працюють за кордоном і регулярно пересилають гроші на батьківщину.