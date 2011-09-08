Колесніков відкриє «Олімпійський» з помпою: артистів більше 1000

У церемонії відкриття національного спортивного комплексу "Олімпійський" візьме участь понад тисяча артистів.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Віце-прем`єр пообіцяв феєричне відкриття НСК «Олімпійський», яке зможуть побачити до 58 тисяч глядачів. «У відкритті стадіону візьме участь 2100 артистів та волонтерів. Таємницю урочистої церемонії я відкрити не можу, проте запевняю: це буде надзвичайно яскраве видовище, розраховане на 2-2,5 години. Виступатиме більше 1000 артистів, а багатьох номерів, що будуть на відкритті, в Україні ще не показували», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, у проміжку часу між церемонією відкриття НСК до проведення першого матчу триватиме тестування стадіону та навчання персоналу. «Чим більше матчів ми зіграємо до чемпіонату на цьому стадіоні, тим більш якісно буде підготовлений персонал, на практиці відпрацьовано всі можливі недоліки. Ми маємо для цього достатньо часу», - запевнив міністр.

Зокрема, перший матч на НСК «Олімпійський» відбудеться 11 листопада 2011 року між збірними України та Німеччини.

Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що відкриття стадіону в Києві відбудеться виключно за кошти спонсорів. «Стовідсотково бюджет не буде задіяно – фінансуватимуть відкриття найбільші фінансово-промислові групи та банки України», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр також підкреслив, що виключає будь-яку можливість перенесення дати відкриття НСК «Олімпійський». «Керівництво стадіону може говорити про перенесення терміну лише на біржі праці. Жодних перенесень бути не може – 8 жовтня є остаточною датою», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.