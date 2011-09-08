Томенко розкаже про чудеса України на ТВі

На телеканалі ТВі 10 вересня стартує цикл передач «7 чудес України з Миколою Томенком».

Про це повідомили УНІАН в Оргкомітеті акції "7 чудес України".

До уваги українців канал ТВі та ідейний натхненник усього проекту - народний депутат України, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО упродовж трьох місяців представлять 21-го фіналіста акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци». 21 програма циклу розповість про красу України: про неперевершені замки, стійкі фортеці та чудернацькі палаци.

Зйомки розпочалися на початку літа і досі тривають. Знімальна група на чолі з ведучим – Миколою ТОМЕНКОМ - об’їздили найпотаємніші куточки України в пошуках нових історій, які б дозволили зовсім з інакшого ракурсу поглянути на багату українську культуру.

Родзинкою телепередач стане те, що творчій групі вдалося потрапити безпосередньо в «серце» туристичних об’єктів: вони зняли недоступні звичайному відвідувачу закриті підземні печери, унікальні колекції та секрети.

Першим туристичним об’єктом, про який дізнається вся Україна вже цієї суботи, стане одне з найромантичніших місць Чернігівщини – палац у Качанівці, де свого часу творили Шевченко, Гоголь, Врубель, Маркевич, Вовчок, Глінка.

Наступну передачу буде присвячено одній із найбільших та найдавніших фортифікаційних споруд України – стародавній фортеці у Меджибожі.

Початок програм – о 20.00.

Як повідомляв УНІАН, загальнонаціональна акція «7 чудес України» була започаткована Фондом Миколи ТОМЕНКА «Рідна країна» у 2007 році. Тоді, за результатами акції країна визначила «7 історико-архітектурних чудес України», а вже за рік – «7 природних чудес України». Зараз підходить до завершення третій етап акції – «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», де за звання кращих борються фортифікаційні та замково-палацові комплекси України. 22 серпня серед 138 претендентів з усіх областей України експерти обрали 21 фіналіста: 7 найкращих замків, 7 найкращих фортець та 7 найкращих палаців. На черзі визначення переможців. За умовами конкурсу, їх буде визначено шляхом експертного та Інтернет-голосування (50/50). Триватиме голосування до 1 грудня 2011 року, а обрати власну сімку переможців та віддати за них свій голос можна на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua.