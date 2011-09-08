Толстоухов розповів, чому померли зебра і олень

У Київському зоопарку пов’язують смерть зебри із вродженою патологією кишково-шлункового тракту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор зоопарку Олексій ТОЛСТОУХОВ.

“Лікарі зоопарку зробили патолого-анатомічне дослідження загиблої тварини. У неї була непроходимість ободової кишки, що викликало заворот кишок. Наші спеціалісти схиляються до того, що причиною цього стала вроджена патологія”, - сказав він. Тварина загинула минулого тижня.

За словами директора зоопарку, зебра дуже часто хворіла.

О.ТОЛСТОУХОВ також визнав загибель у зоопарку оленя. Він пояснив, що тварина була похилого віку і померла саме через це.