Україна піднялася у рейтингу конкурентоспроможності на 7 позицій

Україна в рейтингу конкурентоспроможності World Economic Forum 2011/2012 (WEF, Швейцарія) посіла 82-е місце серед 142 держав світу, включених у дослідження.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, порівняно з попереднім рейтингом 2010/2011 року українська економіка піднялася на 7 позицій, набравши 4 бали (лідер цього року Швейцарія отримала 5,7 балу).

Україна опинилася між Тринідад і Тобаго (81-е місце) і Намібією (83-е місце), які також набрали по 4 бали.

Серед безпосередніх сусідів України також підвищили конкурентоспроможність своїх економік Угорщина і Молдова, які посіли 48-е (+4) і 93-е місця (+1). Білорусь не було включено до дослідження.

Найбільше втратили румунська і словацька економіки, які посіли у рейтингу 77-е місце (-10) і 69-е місце (-9).

Менш привабливим для інвесторів став також найбільший безпосередній західний сусід України – Польща, яка опинилася на 41-му місці (-2).

Найбільший безпосередній східний сусід українців Російська Федерація посіла 66-е місце, що на 3 позиції нижче за попередній результат.

У п`ятірку лідерів конкурентоспроможності, окрім Швейцарії, увійшли Сінгапур, Швеція, Фінляндія і США.

Китай посів 26-е місце порівняно з 27-ю позицією у дослідженні 2010/2011 року.

Згідно з результатами дослідження, підприємці, які працюють в Україні, назвали найбільшою перешкодою для розвитку бізнесу корупцію – 16% опитаних.

У п`ятірку найбільших перешкод також увійшли податкове законодавство (14,4%), доступ до фінансування (13,6%), неефективна бюрократія (10,3%) і розмір податкових ставок (9,3%).

Експерти класифікували Україну як „перехідну економіку”, що відповідає другому з п`яти рівнів прийнятої класифікації.

Найвищі позиції серед окремих складових конкурентоспроможності Україна посіла за розміром ринку (38-е місце), вищою освітою і професійною підготовкою (51-е) і ефективністю ринку праці (61-е).

Найбільше тягнули українську економіку донизу в рейтингу державні інститути (131-е місце), ефективність ринку товарів (129-е) і розвиток фінансового ринку (116-е).

У рейтингу 2009/2010 років Україна посіла 82-у позицію серед 133 держав.